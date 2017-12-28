Суд відмовився визнати слонів особистостями
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Суд в американському штаті Коннектикут відхилив петицію про наділення слонів правом на свободу особистості, передає УНН з посиланням на АР.
"З проханням визнати тварин дієздатними звернулася організація Nonhuman Rights Project. Таким чином зоозахисники намагалися домогтися звільнення трьох слонів, які містяться в пересувному дитячому зоопарку Commerford Zoo," - йдеться в повідомленні.
Організація вказала, що у цих тварин є самосвідомість, вони пам'ятають минуле і можуть планувати майбутнє, їм властива емпатія, крім того, вони ховають померлих родичів.
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Тому, вважають в Nonhuman Rights Project, слонів можна визнати особистостями, у яких є основні права. Суд визнав звернення "дуже легковажним". На думку судді, у Nonhuman Rights Project не було законних підстав для подачі петиції.
У Commerford Zoo відзначили, що вони піклуються про тварин і дотримуються правил поводження з ними. Як пише Hartford Courant, в зоопарку містяться три слони віком 36-50 років. До того як потрапити в пересувний звіринець, вони були зайняті в циркових виставах і на ярмарках.
Nonhuman Rights Project в 2013 році намагалася домогтися визнання прав шимпанзе, яких використовують для експериментів в одній з лабораторій Нью-Йорка. Суд відмовив у задоволенні позову, рішення підтвердила апеляційна інстанція.