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Суд отказался признать слонов личностями

Киев • УНН

 • 11286 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Суд в американском штате Коннектикут отклонил петицию о наделении слонов правом на свободу личности, передает УНН со ссылкой на АР.

Суд отказался признать слонов личностями

“С прошением признать животных дееспособными обратилась организация Nonhuman Rights Project. Таким образом зоозащитники пытались добиться освобождения трех слонов, которые содержатся в передвижном детском зоопарке Commerford Zoo,” — говорится в сообщении.

Организация указала, что у этих животных есть самосознание, они помнят прошлое и могут планировать будущее, им свойственна эмпатия, кроме того, они хоронят умерших сородичей.

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Поэтому, полагают в Nonhuman Rights Project, слонов можно признать личностями, у которых есть основные права. Суд счел обращение “очень легкомысленным”, пишет AP. По мнению судьи, у Nonhuman Rights Project не было законных оснований для подачи петиции.

В Commerford Zoo отметили, что они заботятся о животных и соблюдают правила обращения с ними. Как пишет Hartford Courant, в зоопарке содержатся три слона возрастом 36-50 лет. До того как попасть в передвижной зверинец, они были заняты в цирковых представлениях и на ярмарках.

Nonhuman Rights Project в 2013 году пыталась добиться признания прав шимпанзе, которых используют для экспериментов в одной из лабораторий Нью-Йорка. Суд отказал в удовлетворении иска, решение подтвердила апелляционная инстанция.

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