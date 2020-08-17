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Суд відмовив судновласнику Delfi у забороні підняття його танкера

Суд відмовив судновласнику Delfi у забороні підняття його танкера

Київ • УНН

 • 9926 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Господарський суд міста Києва відмовив судновласнику Delfi у забороні підняття танкера. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Свій позов судновласник адресував одеській філії держпідприємства “Адміністрація морських портів України”. Він просив суд заборонити філії вчиняти будь-які дії щодо Delfi, а саме:

  • надавати будь-яким особам доступ до судна;
  • організовувати та/або оголошувати проведення закупівлі будь-яких послуг/робіт щодо судна;
  • укладати будь-які договори про закупівлю послуг/робіт щодо судна;
  • самостійно чи із залученням будь-яких осіб, без погодження з судновласником здійснювати роботи щодо демонтажу та/або вивезення судна.

Окрім того, судновласник просив суд зобов’язати “Адміністрацію морських портів України” зупинити проведення процедури закупівлі послуг з підняття та віддалення (переміщення) танкера-бункерувальника “Delfi”, і, власне, укладати договір про закупівлю будь-яких послуг щодо судна.

Вивчивши матеріали справи, суд відмовив судновласнику Delfi у забороні підняття танкеру, оскільки це суперечитиме чинному законодавству.

"Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” є підприємством, єдиним засновником якого є державний орган, а саме Міністерство інфраструктури України, відтак зазначена процедура закупівлі послуг вказаним державним підприємством здійснюється від імені державного органу, у зв’язку з чим, вжиття заходів забезпечення позову у запропонований позивачем спосіб суперечитиме приписам чинного законодавства України“, — йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаємо, остання невдала спроба судновласника Delfi підняти свій танкер була у кінці липня, після чого держава відсторонила його від процесу і зайнялася вирішенням проблеми самостійно. Проте судновласник вирішив заблокувати дії держави у суді, але суд відхилив його позов. 

“Суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання про забезпечувальні заходи, і ми продовжуємо роботи з евакуації. Але сильно злить відчуття того, що ті, хто створили та не вирішили проблеми, й надалі продовжують їх додавати і заважати. Гадаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Делфі — Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями”, — написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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