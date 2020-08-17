Суд відмовив судновласнику Delfi у забороні підняття його танкера

Свій позов судновласник адресував одеській філії держпідприємства “Адміністрація морських портів України”. Він просив суд заборонити філії вчиняти будь-які дії щодо Delfi, а саме:



надавати будь-яким особам доступ до судна;



організовувати та/або оголошувати проведення закупівлі будь-яких послуг/робіт щодо судна;



укладати будь-які договори про закупівлю послуг/робіт щодо судна;



самостійно чи із залученням будь-яких осіб, без погодження з судновласником здійснювати роботи щодо демонтажу та/або вивезення судна.



Окрім того, судновласник просив суд зобов’язати “Адміністрацію морських портів України” зупинити проведення процедури закупівлі послуг з підняття та віддалення (переміщення) танкера-бункерувальника “Delfi”, і, власне, укладати договір про закупівлю будь-яких послуг щодо судна.

Вивчивши матеріали справи, суд відмовив судновласнику Delfi у забороні підняття танкеру, оскільки це суперечитиме чинному законодавству.

"Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” є підприємством, єдиним засновником якого є державний орган, а саме Міністерство інфраструктури України, відтак зазначена процедура закупівлі послуг вказаним державним підприємством здійснюється від імені державного органу, у зв’язку з чим, вжиття заходів забезпечення позову у запропонований позивачем спосіб суперечитиме приписам чинного законодавства України“, — йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаємо, остання невдала спроба судновласника Delfi підняти свій танкер була у кінці липня, після чого держава відсторонила його від процесу і зайнялася вирішенням проблеми самостійно. Проте судновласник вирішив заблокувати дії держави у суді, але суд відхилив його позов.

“Суд відмовив їм у задоволенні їх клопотання про забезпечувальні заходи, і ми продовжуємо роботи з евакуації. Але сильно злить відчуття того, що ті, хто створили та не вирішили проблеми, й надалі продовжують їх додавати і заважати. Гадаю, що вже таки час правоохоронцям детальніше ознайомитися з діяльністю судновласника Делфі — Mister Drake PC на території України і яку мету вони переслідують своїми діями”, — написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.