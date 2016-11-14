Суд відкрив провадження за позовом пасажира "Бєлавіа" до СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Армена Мартиросяна до Служби безпеки України щодо визнання протиправними їхніх дій при поверненні літака авіакомпанії “Бєлавіа” в аеропорт “Київ”. Про це УНН повідомили в прес-службі окружного суду.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Армена Мартиросяна до Служби безпеки України щодо визнання протиправними їхніх дій при поверненні літака авіакомпанії „Бєлавіа“ в аеропорт „Київ”, — повідомили у прес-службі.
Судове засідання призначене на 26 січня.