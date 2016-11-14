Суд открыл производство по иску пассажира "Белавиа" к СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Армена Мартиросяна к Службе безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев". Об этом УНН сообщили в пресс-службе окружного суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Армена Мартиросяна к Службе безопасности Украины о признании противоправными их действий при возвращении самолета авиакомпании "Белавиа" в аэропорт "Киев ", - сообщили в пресс-службе.
Судебное заседание назначено на 26 января.