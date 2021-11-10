Суд відхилив прохання Трампа заблокувати розкриття даних у справі про штурм Капітолію

Цитата

"Клопотання позивача про тимчасову судову заборону <...> відхилено", - йдеться у відповідній постанові, що надійшла до електронної бази даних інстанції.

Контекст

Запит про розкриття документів, що стосуються дій Трампа та його помічників у зв'язку з подіями 6 січня і які знаходяться у розпорядженні Національного архіву США, раніше направив спеціальний комітет Палати представників Конгресу, який проводить розслідування у справі про штурм Капітолію.

Штурм Конгресу США

Прихильники Трампа 6 січня увірвалися до будівлі Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року в країні. Перемогу здобув демократ Джо Байден. Під час заворушень усередині будівлі поліція застрелила маніфестантку. Крім того, було зафіксовано не пов'язані між собою випадки смерті ще кількох людей, кваліфіковані як НП медичного характеру. Після зіткнень помер співробітник поліції Капітолію.