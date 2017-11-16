Суд відібрав у Клюєва 1 га землі під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прокуратура Київської області повернула з незаконного володіння територіальній громаді смт Козин Обухівського району земельну ділянку площею майже 1 га, яку раніше придбав колишній народний депутат від “Партії регіонів” Сергій Клюєв, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Установлено, що спочатку земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку площею майже 1 га (в смт. Козин Обухівського району) було незаконно передано у власність громадянину.
“Виділення земельної ділянки відбулось з порушенням вимог Земельного кодексу України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ без прийняття відповідного рішення сесією селищної ради, а виконавчий комітет органу місцевого самоврядування не має право на розпорядження землями від імені територіальної громади,” — йдеться в повідомленні.
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Повідомляють, що в подальшому, вказану земельну ділянку у громадянина придбав колишній народний депутат від “Партії регіонів” С. Клюєв.
Прокуратура Київської області подала позов “про визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету селищної ради, визнання недійсними державних актів на право власності на земельну ділянку та витребування її з незаконного володіння зазначеного народного депутата”.
В свою чергу суд апеляційної інстанції позов задовольнив у повному обсязі на користь територіальної громади смт Козин.
Нагадаємо, 28 січня 2016 року Верховна Рада надала дозвіл на затримання та арешт народного депутата Сергія Клюєва.
3 червня 2015 року Верховна Рада України розглянула подання Генерального прокурора В.Шокіна та зняла недоторканність і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України С.Клюєва, який підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.