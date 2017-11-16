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Суд отобрал у Клюева 1 га земли под Киевом

Суд отобрал у Клюева 1 га земли под Киевом

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области вернула из незаконного владения территориальной общине пгт Козин Обуховского района земельный участок площадью почти 1 га, которую ранее приобрел бывший народный депутат от "Партии регионов" Сергей Клюев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

Установлено, что сначала земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома площадью почти 1 га (в пгт. Козин Обуховского района) было незаконно передано в собственность гражданину.

"Выделение земельного участка состоялось с нарушением требований Земельного кодекса Украины, Закона Украины" О местном самоуправлении в Украине" без принятия соответствующего решения сессией поселкового совета, а исполнительный комитет органа местного самоуправления не имеет право на распоряжение землями от имени территориальной общины", - говорится в сообщении.

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Сообщают, что в дальнейшем, указанный земельный участок у гражданина приобрел бывший народный депутат от "Партии регионов" С.Клюев.

Прокуратура Киевской области подала иск "о признании незаконным и отмене решения исполнительного комитета поселкового совета, признании недействительными государственных актов на право собственности на земельный участок и истребовании его из незаконного владения указанного народного депутата".

В свою очередь суд апелляционной инстанции иск удовлетворил в полном объеме в пользу территориальной общины пгт Козин.

Напомним, 28 января 2016 Верховная Рада предоставила разрешение на задержание и арест народного депутата Сергея Клюева.

3 июня 2015 Верховная Рада Украины рассмотрела представление Генерального прокурора В.Шокина и сняла неприкосновенность и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины С.Клюев, который подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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