Суд в Бразилії звільнив колишнього президента Темера з-під варти

9 травня Темера самостійно з’явився в поліцію, після того як днем раніше судова інстанція видала ордер на його арешт, погодившись з доводами прокуратури про те, що, перебуваючи на волі, екс-президент може вплинути на хід слідства. Йдеться про звинувачення в отриманні хабара в розмірі 1 млн реалів (понад 260 тисяч доларів) через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів при будівництві атомної електростанції “Ангра-3”.

Темер є фігурантом низки гучних корупційних справ в Бразилії. Одна з них стосується президентського указу, спростити норми управління портами країни. Слідчі підозрюють, що Темер міг підписати цей документ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S. A. в обмін на винагороду.

Як стало відомо раніше, екс-президент Бразилії Темер з’явився в поліцію у зв’язку з рішенням про його арешт.