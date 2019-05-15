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Суд в Бразилії звільнив колишнього президента Темера з-під варти

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Верховний суд Бразилії у вівторок змінив запобіжний захід колишньому президенту країни Мішель Темеру, що знаходиться під вартою, до винесення остаточного вердикту за пред’явленими йому звинуваченнями. Як повідомив телеканал Globo, замість цього політика відправили під підписку про невиїзд і заборонили спілкуватися з іншими підозрюваними. Крім того, суд заарештував майно екс-глави держави і конфіскував його закордонний паспорт, інформує УНН.

9 травня Темера самостійно з’явився в поліцію, після того як днем раніше судова інстанція видала ордер на його арешт, погодившись з доводами прокуратури про те, що, перебуваючи на волі, екс-президент може вплинути на хід слідства. Йдеться про звинувачення в отриманні хабара в розмірі 1 млн реалів (понад 260 тисяч доларів) через довірених осіб в обмін на укладення комерційних контрактів при будівництві атомної електростанції “Ангра-3”.

Темер є фігурантом низки гучних корупційних справ в Бразилії. Одна з них стосується президентського указу, спростити норми управління портами країни. Слідчі підозрюють, що Темер міг підписати цей документ в інтересах логістичної компанії Rodrimar S. A. в обмін на винагороду.

Як стало відомо раніше, екс-президент Бразилії Темер з’явився в поліцію у зв’язку з рішенням про його арешт.

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