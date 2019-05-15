Суд в Бразилии освободил бывшего президента Темера из-под стражи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Верховный суд Бразилии во вторник изменил меру пресечения бывшему президенту страны Мишелу Темеру, находящемуся под стражей, до вынесения окончательного вердикта по предъявленным ему обвинениям. Как сообщил телеканал Globo, вместо этого политика отправили под подписку о невыезде и запретили общаться с другими подозреваемыми. Кроме того, суд арестовал имущество экс-главы государства и конфисковал его загранпаспорт, информирует УНН.
9 мая Темер самостоятельно явился в полицию, после того как днем ранее судебная инстанция выдала ордер на его арест, согласившись с доводами прокуратуры о том, что, оставаясь на свободе, экс-президент может повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинениях в получении взятки в размере 1 млн реалов (более 260 тысяч долларов) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции “Ангра-3”.
Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Одно из них касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.
Как стало известно ранее, экс-президент Бразилии Темер явился в полицию в связи с решением о его аресте.