Суд в Бразилии освободил бывшего президента Темера из-под стражи

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 52688 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 79502 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 95719 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101347 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124817 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112116 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138127 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144708 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130172 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130221 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Суд в Бразилии освободил бывшего президента Темера из-под стражи

Суд в Бразилии освободил бывшего президента Темера из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 7685 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Верховный суд Бразилии во вторник изменил меру пресечения бывшему президенту страны Мишелу Темеру, находящемуся под стражей, до вынесения окончательного вердикта по предъявленным ему обвинениям. Как сообщил телеканал Globo, вместо этого политика отправили под подписку о невыезде и запретили общаться с другими подозреваемыми. Кроме того, суд арестовал имущество экс-главы государства и конфисковал его загранпаспорт, информирует УНН.

9 мая Темер самостоятельно явился в полицию, после того как днем ранее судебная инстанция выдала ордер на его арест, согласившись с доводами прокуратуры о том, что, оставаясь на свободе, экс-президент может повлиять на ход следствия. Речь идет об обвинениях в получении взятки в размере 1 млн реалов (более 260 тысяч долларов) через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции “Ангра-3”.

Темер является фигурантом ряда громких коррупционных дел в Бразилии. Одно из них касается президентского указа, упростившего нормы управления портами страны. Следователи подозревают, что Темер мог подписать этот документ в интересах логистической компании Rodrimar S. A. в обмен на вознаграждение.

Как стало известно ранее, экс-президент Бразилии Темер явился в полицию в связи с решением о его аресте.

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