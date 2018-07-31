Суд ухвалив призначити безкоштовного захисника для Януковича

"Колегія суддів постановила наступне… враховуючи, що (дії сторони захисту – ред.) спрямовані здебільшого на дослідження обставин, які вже були предметом дослідження суду, а також беручі до уваги, що судом надавалось стороні захисту достатньо часу для надання до суду доказів та забезпечення прибуття свідків у судове засідання суд вважає, що подальші дії сторони захисту спрямовані лише на унеможливлення здійснення правосуддя у вказаному кримінальному проваджені. Враховуючи, що захисники Януковича самоусунулися від участі у судових дебатах, самовільно покинули судове засідання до його закінчення, що унеможливлює подальший розгляд справи колегія суддів вважає, що необхідно забезпечити право обвинуваченого на захист під час судових дебатів. У зв’язку з цим захисник підлягає призначенню з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві", - заявив суддя.



Він додав, що суд ухвалив доручити Регіональному центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві невідкладно призначити адвоката для здійснення захисту обвинуваченого В.Януковича.



"Та забезпечити його явку на судове засідання, яке відбудеться 1 серпня 2018 року о 10.00", - повідомив суддя.



Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків.



Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.



