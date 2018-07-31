Суд ухвалив призначити безкоштовного захисника для Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Оболонський суд ухвалив доручити Регіональному центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві невідкладно призначити адвоката для здійснення захисту обвинуваченого В.Януковича. Про це під час засідання повідомив суддя головуючий колегії суддів Владислав Дев'ятко, передає УНН.
"Колегія суддів постановила наступне… враховуючи, що (дії сторони захисту – ред.) спрямовані здебільшого на дослідження обставин, які вже були предметом дослідження суду, а також беручі до уваги, що судом надавалось стороні захисту достатньо часу для надання до суду доказів та забезпечення прибуття свідків у судове засідання суд вважає, що подальші дії сторони захисту спрямовані лише на унеможливлення здійснення правосуддя у вказаному кримінальному проваджені. Враховуючи, що захисники Януковича самоусунулися від участі у судових дебатах, самовільно покинули судове засідання до його закінчення, що унеможливлює подальший розгляд справи колегія суддів вважає, що необхідно забезпечити право обвинуваченого на захист під час судових дебатів. У зв’язку з цим захисник підлягає призначенню з Регіонального центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві", - заявив суддя.
Він додав, що суд ухвалив доручити Регіональному центру надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві невідкладно призначити адвоката для здійснення захисту обвинуваченого В.Януковича.
"Та забезпечити його явку на судове засідання, яке відбудеться 1 серпня 2018 року о 10.00", - повідомив суддя.
Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків.
Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.