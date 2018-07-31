Суд постановил назначить бесплатного защитника для Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Оболонский суд принял поручить Региональному центру предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого В.Януковича. Об этом во время заседания сообщил судья председательствующий коллегии судей Владислав Девятко, передает УНН.
"Коллегия судей постановила следующее ... учитывая, что (действия стороны защиты - ред.) в основном направлены на исследование обстоятельств, которые уже были предметом исследования суда, а также принимая во внимание, что судом предоставлялось стороне защиты достаточно времени для предоставления в суд доказательств и обеспечение прибытия свидетелей в судебное заседание суд считает, что дальнейшие действия стороны защиты направлены лишь на невозможность осуществления правосудия в указанном уголовном производстве. Учитывая, что защитники Януковича самоустранились от участия в судебных прениях, самовольно покинули судебное заседание до его окончания, что делает невозможным дальнейшее рассмотрение дела коллегия судей считает, что необходимо обеспечить право обвиняемого на защиту в ходе судебных прений. В связи с этим защитник подлежит назначению из Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве", - заявил судья.
Он добавил, что суд принял поручить Региональному центру предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого В.Януковича.
"И обеспечить его явку на судебное заседание, которое состоится 1 августа 2018 года в 10.00", - сообщил судья.
Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетеля.
Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.