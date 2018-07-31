Суд постановил назначить бесплатного защитника для Януковича

"Коллегия судей постановила следующее ... учитывая, что (действия стороны защиты - ред.) в основном направлены на исследование обстоятельств, которые уже были предметом исследования суда, а также принимая во внимание, что судом предоставлялось стороне защиты достаточно времени для предоставления в суд доказательств и обеспечение прибытия свидетелей в судебное заседание суд считает, что дальнейшие действия стороны защиты направлены лишь на невозможность осуществления правосудия в указанном уголовном производстве. Учитывая, что защитники Януковича самоустранились от участия в судебных прениях, самовольно покинули судебное заседание до его окончания, что делает невозможным дальнейшее рассмотрение дела коллегия судей считает, что необходимо обеспечить право обвиняемого на защиту в ходе судебных прений. В связи с этим защитник подлежит назначению из Регионального центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве", - заявил судья.



Он добавил, что суд принял поручить Региональному центру предоставления бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого В.Януковича.



"И обеспечить его явку на судебное заседание, которое состоится 1 августа 2018 года в 10.00", - сообщил судья.



Напомним, суд отказал защите Януковича допросить еще 252 дополнительных свидетеля.



Отметим, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.



