Суд у справі щодо стрілянини в Мукачеві знову перенесли
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 березня. УНН. Розгляд апеляції у справі про стрілянину в Мукачеві у липні 2015 року знову перенесли на 30 березня. Причиною такого рішення стала неявка на засідання адвоката та одного з підзахисних, передає кореспондент УНН.
У звʼязку із погіршенням погодних умов вказані учасники судового процесу не змогли дістатися Закарпаття. Окрім того, адвокат мала брати участь в іншому судовому засіданні.
“Відкладення розгляду справи сьогодні відбулося з обʼєктивних причин. Не зміг через погодні умови дістатися в Ужгород один із моїх підзахисних Роман Мунчак. Така ж причина і у адвоката Олени Сторожук”, — розповів адвокат Роман Бухтояров.
Окрім того, за словами учасників судового процесу, 15 березня 2018 року має розглядатися касаційна скарга ГПУ про повернення прокурору апеляційної скарги щодо фігурантів справи про стрілянину у Мукачеві 11 липня 2015 року. Якщо захист наполягає на повторній оцінці судом допитів та доказів і повному виправданні чотирьох обвинувачених “правосекторівців”, то прокуратура вимагає для них реального терміну увʼязнення.
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“Якби сьогодні почався судовий процес, то ми б вже почали вирішувати, яких осіб треба повторно допитувати і які докази потрібно досліджувати. Ми наполягаємо, що раніше суд не надав оцінку показам деяких свідків...”, — додав Р. Бухтояров.
Нагадаємо, що у червні 2017 року обвинувачені у справі Володимир Бурча, Сергій Деяк, Роман Мунчак та Родіон Горбенко отримали покарання у вигляді 3 років і 9 місяців позбавлення волі. Однак, у рамках дії “Закону Савченко” вони вийшли на волю, адже строк попереднього ув′язнення перевищував обране покарання. Чотирьох бійців “Правого Сектору” було засуджено за злочини, передбачені ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю), ч.1 ст.279 (Блокування транспортних комунікацій) та ч.1-2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).
Як повідомляв УНН, захист у справі стрілянини в Мукачеві вимагає повторити допит 50 свідків.
Нагадаємо, 11 липня у Мукачеві Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу “Антарес” по вулиці Лермонтова сталася перестрілка за участю осіб, які представилися бійцями “Правого сектору”.