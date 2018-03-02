Суд у справі щодо стрілянини в Мукачеві знову перенесли

УЖГОРОД-КИЇВ. 2 березня. УНН. Розгляд апеляції у справі про стрілянину в Мукачеві у липні 2015 року знову перенесли на 30 березня. Причиною такого рішення стала неявка на засідання адвоката та одного з підзахисних, передає кореспондент УНН.