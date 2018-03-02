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Суд по делу о стрельбе в Мукачево снова перенесли

Суд по делу о стрельбе в Мукачево снова перенесли

Киев  •  УНН

 • 8373 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 марта. УНН. Рассмотрение апелляции по делу о стрельбе в Мукачево в июля 2015 года перенесли на 30 марта. Причиной такого решения стала неявка на заседание адвоката и одного из подзащитных, передает корреспондент УНН.

В связи с ухудшением погодных условий указаны участники судебного процесса не смогли добраться Закарпатья. Кроме того, адвокат должна была участвовать в другом судебном заседании.

"Отложение рассмотрения дела сегодня состоялось по объективным причинам. Не смог из-за погодных условий добраться в Ужгород один из моих подзащитных Роман Мунчак. Такая же причина и у адвоката Елены Сторожук", - рассказал адвокат Роман Бухтояров.

Кроме того, по словам участников судебного процесса, 15 марта 2018 года должна рассматриваться кассационная жалоба ГПУ о возвращении прокурору апелляционной жалобы на фигурантов дела о стрельбе в Мукачево 11 июля 2015 года. Если защита настаивает на повторной оценке судом допросов и доказательств и полном оправдании четырех обвиняемых "правосекторовцев", то прокуратура требует для них реального срока заключения.

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"Если бы сегодня начался судебный процесс, то мы бы уже начали решать, каких лиц надо повторно допрашивать и доказательства нужно исследовать. Мы настаиваем, что раньше суд не предоставил оценку показаниям некоторых свидетелей...", - добавил Р.Бухтояров.

Напомним, что в июне 2017 года обвиняемые по делу Владимир Бурча, Сергей Деяк, Роман Мунчак и Родион Горбенко получили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы. Однако в рамках действия "Закона Савченко" они вышли на свободу, ведь срок предварительного заключения превышал избранное наказания. Четырех бойцов "Правого сектора"  осудили за преступления, предусмотренные ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием), ч.1 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) и ч.1-2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Как сообщал УНН, защита по делу стрельбы в Мукачево требует повторить допрос 50 свидетелей.

Напомним, 11 июля в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес" по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".

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