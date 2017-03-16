Суд у справі О.Пугачова розпочався у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Дніпрі розпочалось чергове п’яте засідання у справі підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Розгляд справи О.Пугачова розпочався з невеликим запізненням.
Під час засідання сьогодні допитають потерпілих та чергових свідків.
Нагадаємо, на минулому засіданні заслухали трьох свідків, двоє з яких упізнали у О.Пугачові винуватця.
Так, першим свідчив чоловік, який піднімає шлагбаум на в’їзді/виїзді з автовокзалу. Він упізнав у О.Пугачові втікача. За словами свідка, О.Пугачов під’їхав до виїзду з парковки та, погрожуючи зброєю, у грубій формі вимагав відкрити шлагбаум.
Свідок наголосив, що він відмовився виконувати вимогу та заховався у кабінці. Після чого О.Пугачов зник з місця події. Про те, що чоловіка, який погрожував йому на стоянці, підозрюють у вбивстві, свідок дізнався пізніше.