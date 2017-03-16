Суд по делу О.Пугачева начался в Днепре

Рассмотрение дела О.Пугачева начался с небольшим опозданием.

Во время заседания сегодня допросят потерпевших и очередных свидетелей.

Напомним, на прошлом заседании заслушали трех свидетелей, двое из которых узнали в А.Пугач виновника.

Так, первым свидетельствовал человек, который поднимает шлагбаум на въезде / выезде с автовокзала. Он узнал в А.Пугач беглеца. По словам свидетеля, О.Пугачева подъехал к выезду с парковки и, угрожая оружием, в грубой форме требовал открыть шлагбаум.

Свидетель отметил, что он отказался выполнять требование и спрятался в кабинке. После чего О.Пугачева скрылся. О том, что мужчина, угрожавший ему на стоянке, подозревают в убийстве, свидетель узнал позже.