Суд у справі екс-беркутівців продовжить допит свідків 19 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва продовжить 19 квітня допит свідків у справі п’ятьох колишніх бійців спецпідрозділу МВС "Беркут", які обвинувачуються у розстрілі активістів Майдану, передає кореспондент УНН.
"Суд констатує, що сьогодні мали допитати ще одну потерпілу, але за станом здоров’я вона не змогла з’явитися. Тому ми оголошуємо перерву у судовому засіданні до 11.30 19 квітня 2018 року, нагадаю, що у нас запланований заздалегідь допит шляхом відеоконференції потерпілого з Луцька", - сказав головуючий суду присяжних суддя Сергій Дячук.
Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні суд допитав двох свідків і дослідив докази ще у двох епізодах справи.
Як повідомляв УНН, у травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.