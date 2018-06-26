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Суд у справі держзради Януковича оголосив перерву до 16 липня

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив перерву у судовому засіданні у справі щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича до 16 липня. Як передає кореспондент УНН, про це заявив головуючий судової колегії Владислав Дев'ятко.

“Суд так розуміє, що сьогодні і завтра у сторони захисту свідків немає? Перерва на 10 годину 16 липня”, — сказав Дев’ятко після допиту у сьогоднішньому засіданні як свідка колишнього народного депутата Ганни Герман.

Варто зазначити, що під час допиту Герман зазначила, що не бачила листа, як В.Янукович написав президенту Російської Федерації з проханням ввести в Україну війська.

“Я не бачила цього листа. Колись я читала у пресі, що такий лист був, і я казала, що не вірю в те, що Президент України може закликати війська чужої держави до своєї держави. Але, якщо він так зробив, то я його в цьому підтримати не можу. Я залишаюся на тих самих позиціях”, — сказала Герман.

Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.

Як повідомляв УНН, захист екс-президента цього тижня планує погодити дати допиту колишніх топ-чиновників України, зокрема, Миколи Азарова, Віталія Захарченка, Андрія Клюєва та інших.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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