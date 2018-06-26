Суд по делу госизмене Януковича объявил перерыв до 16 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича до 16 июля. Как передает корреспондент УНН, об этом заявил председательствующий судебной коллегии Владислав Девятко.
"Суд так понимает, что сегодня и завтра у стороны защиты свидетелей нет? Перерыв на 10:00 16 июля", - сказал Девятко после допроса в сегодняшнем заседании в качестве свидетеля бывшего народного депутата Анны Герман.
Стоит отметить, что во время допроса Герман отметила, что не видела письма, которое Янукович написал президенту Российской Федерации с просьбой ввести в Украине войска.
"Я не видела этого письма. Когда я читала в прессе, что такое письмо было, я говорила, что не верю в то, что Президент Украины может призвать войска чужого государства в свое государство. Но, если он так сделал, то я его в этом поддержать не могу. Я остаюсь на тех же позициях", - сказала Герман.
Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены В.Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.
Как сообщал УНН, защита экс-президента на этой неделе планирует согласовать даты допроса бывших топ-чиновников Украины, в частности Николая Азарова, Виталия Захарченко, Андрея Клюева и других.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.