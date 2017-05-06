Суд у справі "азовця" С.Краснова перенесли на 29 травня через неявку прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі керівника громадської організації “Громадянський корпус “Азов - Крим” Станіслава Краснова на 29 травня через неявку представників прокуратури. Про це розповів його адвокат Андрій Мамалига, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
“Перенесли на двадцять дев’яте (травня - ред.). Представники прокуратури не з’явилися втретє поспіль”, — сказав А.Мамалига.
Він висловив припущення, що поведінка представників прокуратури зумовлена зниженням інтересу до справи С.Краснова.
Нагадаємо, Станіслава Краснова затримали співробітники СБУ під Києвом в ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався в судах. 23 вересня торік С.Краснова звільнили з СІЗО.
С.Краснову повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.111 (держзрада), ч.2 ст.258 (терористичний акт і підготовка до терористичного акту), ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.