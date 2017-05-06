Суд по делу "азовца" С.Краснова перенесли на 29 мая из-за неявки прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов - Крым" Станислава Краснова на 29 мая из-за неявки представителей прокуратуры. Об этом рассказал его адвокат Андрей Мамалыга, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.
"Перенесли на двадцать девятое (мая - ред.). Представители прокуратуры не появились в третий раз подряд", - сказал А.Мамалыга.
Он высказал предположение, что поведение представителей прокуратуры обусловлено снижением интереса к делу С.Краснова.
Напомним, Станислава Краснова задержали сотрудники СБУ под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября в прошлом году С.Краснова освободили из СИЗО.
С.Краснову сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.258 (террористический акт и подготовка к террористическому акту), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.