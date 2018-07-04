Суд у Швейцарії відновив арешт акцій "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Вищий суд швейцарського кантону Цуг відновив арешт акцій компаній Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, остання з яких будує газопровід "Північний потік-2". Про це повідомляє прес-служба “Нафтогазу”, передає УНН.
“Активи лишатимуться під арештом, поки розглядатиметься апеляція НАК „Нафтогаз України“ на рішення щодо зняття арешту з цих акцій, яке раніше ухвалив місцевий орган зі стягнення боргів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що акції були звільнені з-під арешту на підставі тверджень Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG про те, що акції знаходяться поза межами кантону Цуг та, відповідно, поза юрисдикцією органу зі стягнення боргів.
"Якби виконання рішень органу зі стягнення боргів не було призупинене Вищим судом, Газпром знову міг би розпоряджатися своїми акціями в Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG, навіть якщо б ті знаходилися в юрисдикції органу зі стягнення боргів кантону Цуг", - зазначили в "Нафтогазі".
Однак тепер ці активи не можуть виводитися з-під юрисдикції відповідного органу зі стягнення боргів до остаточного рішення щодо апеляції "Нафтогазу".
Як повідомляв УНН, у Швейцарії судові пристави провели опис майна в офісі компанії, яка будує "Північний потік-2", в рамках виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору "Газпрому" з "Нафтогазом України".
Нагадаємо, за підсумками двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" винен "Нафтогазу" 2,56 млрд дол.