Суд в Швейцарии восстановил арест акций "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, последняя из которых строит газопровод "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает УНН.
"Активы будут оставаться под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК "Нафтогаз Украины" на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акции были освобождены из-под ареста на основании утверждений Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов.
"Если бы выполнение решений органа по взысканию долгов не было приостановлено Высшим судом, Газпром снова мог бы распоряжаться своими акциями в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, даже если бы те находились в юрисдикции органа по взысканию долгов кантона Цуг", - отметили в "Нафтогазе".
Однако теперь эти активы не могут выводиться из-под юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции "Нафтогаза".
Как сообщал УНН, в мае в Швейцарии судебные приставы провели опись имущества в офисе компании, которая строит "Северный поток-2", в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору "Газпрома" с "Нафтогазом Украины".
Напомним, по итогам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен "Нафтогаза" 2,56 млрд долл.