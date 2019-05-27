Суд у Москві розгляне апеляції восьми українських військовополонених моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Московський міський суд сьогодні розгляне апеляції адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених українських моряків на продовження запобіжних заходів. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"Сьогодні, 27 травня 2019 року, Московський міський суд розгляне апеляційні скарги адвокатів п'ятої та шостої четвірок військовополонених українських моряків на продовження строків тримання під вартою", - написав захисник.
Так, об 11:00 суд візьметься за розгляд апеляцій четвірки, в яку входять Андрій Артеменко, Андрій Ейдер, Василь Сорока, Олег Мельничук. О 14:30 розгляне апеляції наступної четвірки, а саме Богдана Небилиці, Юрія Будзили, Володимира Лісового, Юрія Без'язичного.
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Раніше Московський міський суд визнав законним продовження терміну арешту 16 з 24 українських моряків.
17 квітня Лефортовський суд Москви продовжив 24 військовополоненим морякам термін арешту на три місяці.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.