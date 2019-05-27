Суд в Москве рассмотрит апелляции восьми украинских военнопленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Московский городской суд сегодня рассмотрит апелляции адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков на продление мер пресечения. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 27 мая 2019 года, Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов пятой и шестой четверок военнопленных украинских моряков на продление сроков содержания под стражей", - написал защитник.
Так, в 11:00 суд возьмется за рассмотрение апелляций четверки, в которую входят Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Олег Мельничук. В 14:30 рассмотрит апелляции следующей четверки, а именно Богдана Небылицы, Юрия Будзылы, Владимира Лисового, Юрия Безъязычного.
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Ранее Московский городской суд признал законным продление срока ареста 16 из 24 украинских моряков.
17 апреля Лефортовский суд Москвы продлил 24 военнопленным морякам срок ареста на три месяца.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.