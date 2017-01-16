Суд у Криму заслухав від прокурора покази постраждалого у справі А.Чийгоза - адвокат

"Прокурор продовжила представляти речові докази - фотографії, вилучені у свідка Охріменка. До обідньої перерви були досліджені 54 фотографії, що охоплюють період часу з 14:11 до 14:24. Ніяких ознак масових заворушень на цих фотографіях суду встановити не вдалося, також на фотографіях були відсутні зображення Ахтема Чийгоза. На них видно як учасники "проукраїнського" мітингу самостійно організовують коридори для проходу громадян, депутатів, а учасники "проросійського" мітингу, навпаки, тісніше ущільнюють лави, навіть не реагуючи на прохання Аксьонова", - написав М.Полозов.

Він додав, що після розгляду речдоків прокурор заявила клопотання про оголошення свідчень потерпілого Шлягіна і свідка Арпатли, у зв'язку із тим, що розшукати їх і доставити у суд у звинувачення не вийшло, а, отже всі засоби по їх пошуку вичерпані. Суд задовольнив дане клопотання.

При цьому сторона захисту заявила, що їй відомо про перебування свідка Арпатли і навіть вдалося організувати через гучномовець розмову свідка з суддею. Суд визнав, що клопотання про оголошення свідчення Арпатли було передчасним, тому було вирішено спочатку направити запит за його місцезнаходженням.

"Після чого суд перейшов до оголошення свідчень потерпілого Шлягіна. Згідно зі свідченнями потерпілого Шлягіна, даних ним слідчому під час попереднього слідства, вранці 26 лютого він прийшов до будівлі Верховної Ради АРК, де побачив, як на "проросійського" мітингувальника в шкіряному шоломі з прапором Росії нападають агресивні кримські татари. Коли він спробував заступитися за нього, то йому було завдано декілька ударів руками та ногами невідомими йому особами", - написав адвокат.

За словами М.Полозова, цей потерпілий мітингувальник у шкіряному шоломі був раніше допитаний, і він повідомляв, що на нього ніхто не нападав і не бив.

"Також, як описує потерпілий Шлягін, пізніше, о 13-14 годині його повторно били ногами по сідницях, тому тілесних ушкоджень у нього не було, але він зазнав сильного болю. Ахтема Чийгоза потерпілий не бачив, нічого про його діях слідчого повідомити не зміг", - написав адвокат.

Оголосивши показання потерпілого Шлягіна, прокурор перейшла до дослідження ще одного масиву фотографій, вилучених у свідка Богуславської. Було досліджено 43 фотографії, що охоплюють період часу з 11:09 за 11:27. На шести фотографіях був зображений Ахтем Чийгоз.

"На шести фотографіях в 11.26 він перебував у правій частині внутрішнього двору Верховної Ради АРК та спілкувався із кількома членами Меджлісу", - підсумував він.

Наступне судове засідання відбудеться 17 січня, о 9:30.

Нагадаємо, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Раніше арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 квітня.

Адвокат М.Полозов не виключив, що суд у Криму прискорює судовий процес у справі А.Чийгоза, щоб винести вирок до 26 лютого - “річниці” його затримання.