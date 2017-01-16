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Суд в Крыму заслушал от прокурора показания пострадавшего по делу А.Чийгоза - адвокат

Суд в Крыму заслушал от прокурора показания пострадавшего по делу А.Чийгоза - адвокат

Киев • УНН

 • 7342 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. "Верховный суд" Крыма провел очередное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза. Были исследованы вещественные доказательства и заслушаны от прокурора показания пострадавшего в деле, который , в свою очередь, отсутствовал, потому что его не нашли. Об этом адвокат Николай Полозов написал в своем в Facebook, передает УНН.

"Прокурор продолжила представлять вещественные доказательства - фотографии, изъятые у свидетеля Охрименко. До обеденного перерыва были исследованы 54 фотографии, охватывающие период времени с 14:11 до 14:24. Никаких признаков массовых беспорядков на этих фотографиях суда установить не удалось, и на фотографиях отсутствовали изображения Ахтема Чийгоза. На них видно как участники "проукраинского" митинга самостоятельно организуют коридоры для прохода граждан, депутатов, а участники "пророссийского" митинга, наоборот, теснее смыкают ряды, даже не реагируя на просьбы Аксенова", - написал Н.Полозов.

Он добавил, что после рассмотрения вещдоков прокурор заявила ходатайство об объявлении показаний потерпевшего Шлягина и свидетеля Арпатлы, в связи с тем, что разыскать их и доставить в суд в обвинения не получилось, а, следовательно все средства по их поиску исчерпаны. Суд удовлетворил данное ходатайство.

При этом сторона защиты заявила, что ей известно о пребывании свидетеля Арпатлы и даже удалось организовать через громкоговоритель разговор свидетеля с судьей. Суд признал, что ходатайство об объявлении свидетельство Арпатлы было преждевременным, поэтому было решено сначала направить запрос по его местонахождению.

"После чего суд перешел к объявлению показаний потерпевшего Шлягина. Согласно показаниям потерпевшего Шлягина, данных им следователю в ходе предварительного следствия, утром 26 февраля он пришел в здание Верховной Рады АРК, где увидел, как на "пророссийского" митингующего в кожаном шлеме с флагом России нападают агрессивные крымские татары. Когда он попытался заступиться за него, то ему было нанесено несколько ударов руками и ногами неизвестными ему лицами", - написал адвокат.

По словам Н.Полозова, этот потерпевший митингующий в кожаном шлеме был ранее допрошен, и он сообщал, что на него никто не нападал и не бил.

"Также, как описывает пострадавший Шлягин, позже, в 13-14 часов его повторно били ногами по ягодицам, поэтому телесных повреждений у него не было, но он испытал сильную боль. Ахтема Чийгоза потерпевший не видел, ничего о его действиях следователя сообщить не смог", - написал адвокат.

Объявив показания потерпевшего Шлягина, прокурор перешла к исследованию еще одного массива фотографий, изъятых у свидетеля Богуславской. Было исследовано 43 фотографии, охватывающие период времени с 11:09 по 11:27. На шести фотографиях был изображен Ахтем Чийгоз.

"На шести фотографиях в 11.26 он находился в правой части внутреннего двора Верховной Рады АРК и общался с несколькими членами Меджлиса", - подытожил он.

Следующее судебное заседание состоится 17 января, в 9:30.

Напомним, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 г. Ранее арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 апреля.

Адвокат Н.Полозов не исключил, что суд в Крыму ускоряет судебный процесс по делу А.Чийгоза, чтобы вынести приговор до 26 февраля - "годовщине" его задержания.

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