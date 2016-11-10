Суд у Криму заарештував "українських диверсантів"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Ленінський районний суд Севастополя заарештував на два місяці трьох членів "диверсійної групи Міноборони України". Про це повідомило джерело в суді, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Раніше ФСБ РФ заявила про затримання в Криму нових "українських диверсантів".
Затриманих підозрюють у підготовці диверсій на військових об'єктах у Криму.
В українському Міноборони спростовуюють дані про затримання українських військових на півострові.
Нагадаємо, у Росії назвали імена "диверсантів".