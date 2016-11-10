Суд в Крыму арестовал "украинских диверсантов"

Ранее ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму новых "украинских диверсантов".

Задержанных подозревают в подготовке диверсий на военных объектах в Крыму.

В украинском Минобороны опровергают данные о задержании украинских военных на полуострове.

Напомним, в России назвали имена "диверсантов".