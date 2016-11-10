Суд в Крыму арестовал "украинских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца троих членов "диверсионной группы Минобороны Украины". Об этом сообщил источник в суде, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Ранее ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму новых "украинских диверсантов".
Задержанных подозревают в подготовке диверсий на военных объектах в Крыму.
В украинском Минобороны опровергают данные о задержании украинских военных на полуострове.
Напомним, в России назвали имена "диверсантов".