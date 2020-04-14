Суд сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу Чорновол
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу народному депутату України VIII скликання Тетяні Чорновол, яку підозрюють у підпалі партійного офісу у центрі Києва та вбивстві людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області.
“Розгляд клопотання запланований на сьогодні о 16:00”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол.
Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.