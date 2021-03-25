Суд сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжних заходів Шевченку та Семенченку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні ввечері планує розглянути клопотання про обрання запобіжних заходів колишньому народному депутату України Семену Семенченку та Євгену Шевченку, який відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ” та іншим двом фігурантам, яких підозрюють у створенні не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування. Про це повідомив начальник департаменту Офісу Генпрокурора Ян Стрелюк, передає кореспондент УНН.
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"Вчора повідомлено про підозру шістьом особам за ст. 260 ККУ – створення, участь, а у деяких осіб і керівництво незаконними збройними формуваннями. Вже сьогодні двом з цих 6 осіб додатково повідомлено про підозру за ст.333 ч. 2 ККУ – це незаконне переміщення товарів та порушення міжнародних правил їх переміщення в складі організованої групи", - розповів Стрелюк.
Деталі
За його словами, покарання за цими статтями передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.
"Сьогодні у Печерському районному суді розглядається клопотання про обрання чотирьом з цих осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - сказав Стрелюк.
Керівник Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області Олег Головаш додав, що запобіжний захід сьогодні планують обрати Семенченку та Шевченку.
Що було раніше
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”. За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".