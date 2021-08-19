Суд сьогодні розгляне клопотання про арешт Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Печерський районний суд Києва сьогодні планує розглянути клопотання прокурора про повторне обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор у справі Олексій Донський.
Цитата:
Донський повідомив, що засідання 17 серпня не відбулося через неявку адвокатів.
“Перенесли на сьогодні, на 12:40”, — сказав Донський.
Доповнення
Раніше Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою експрезиденту України у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Однак згодом Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року під час Майдану і призначив новий розгляд питання обрання запобіжного заходу.