Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня планирует рассмотреть ходатайство прокурора о повторном избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.
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Донской сообщил, что заседание 17 августа не состоялось из-за неявки адвокатов.
"Перенесли на сегодня, на 12:40", - сказал Донской.
Дополнение
Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Однако позже Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана и назначил новое рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения.