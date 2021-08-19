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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Суд сегодня рассмотрит ходатайство об аресте Януковича

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Печерский районный суд Киева сегодня планирует рассмотреть ходатайство прокурора о повторном избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

Цитата:

Донской сообщил, что заседание 17 августа не состоялось из-за неявки адвокатов.

"Перенесли на сегодня, на 12:40", - сказал Донской.

Дополнение

Ранее Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Однако позже Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 во время Майдана и назначил новое рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения.

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