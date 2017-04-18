Суд сьогодні продовжить розгляд справи екс-беркутівців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Святошинський районний суд Києва у вівторок продовжить розгляд кримінального провадження щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут", - Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського - обвинувачуваних у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, передає УНН.
Продовження засідання призначено на 11:30.
Раніше суд зобов’язав сторону обвинувачення провести слідчий експеримент у кримінальному провадженні щодо п’ятьох екс-бійців спецпідрозділу "Беркут".
Також суд продовжив арешт екс-беркутівців до 30 квітня.
У травні Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року. П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.
Колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”, яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській. 20 із них зараз у розшуку.
У лютому цього року суд об’єднав кримінальні провадження щодо колишніх працівників спецпідрозділу “Беркут” Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану, з провадженням щодо Зінченка і Аброськіна, яких обвинувачували в убивстві 39 майданівців 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській.
За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану потерпіли 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.
За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.