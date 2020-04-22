Суд провів підготовче засідання у справі про оскарження ліквідації Держcанепідслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. 21 квітня відбулось підготовче засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі щодо оскарження ліквідації Урядом Державної санітарно-епідеміологічної служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду міста Києва.
Це перше судове засідання, яке було проведено в режимі відеоконфренції за допомогою програми EasyCon. Суд розглянув клопотання та залучив Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів третьою особою у справі.
У зв’язку із необхідністю надання третій особі – Держпродспроживслужбі часу для ознайомлення з матеріалами справи, суд відклав підготовче засідання до 12 травня 2020 року.
Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду міста Києва 24 березня надійшов позов про визнання протиправними та нечинними окремих пунктів постанови уряду, якою було ліквідовано Державну санітарно-епідеміологічну службу.