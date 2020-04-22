Суд провел подготовительное заседание по делу об обжаловании ликвидации Госcанэпидслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. 21 апреля состоялось подготовительное заседание Окружного административного суда города Киева по делу об обжаловании ликвидации Правительством Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.
Это первое судебное заседание, которое было проведено в режиме видеоконфренции с помощью программы EasyCon. Суд рассмотрел ходатайство и привлек Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей третьим лицом по делу.
В связи с необходимостью предоставления третьему лицу - Госпродпотребслужбе времени для ознакомления с материалами дела, суд отложил подготовительное заседание до 12 мая 2020 года.
Напомним, в Окружной административный суд города Киев 24 марта поступил иск о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления правительства, которым ликвидировали Государственную санитарно-эпидемиологическую службу.