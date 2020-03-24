В ОАСК оскаржують ліквідацію Державної санітарно-епідеміологічної служби

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправними та нечинними окремих пунктів постанови уряду, якою було ліквідовано Державну санітарно-епідеміологічну службу. Про це повідомила пресслужба суду на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов про визнання протиправними та нечинними окремих пунктів постанови Уряду, якою було ліквідовано Державну санітарно-епідеміологічну службу. Зокрема, йдеться про положення п. 2, 3 і 4 постанови КМУ № 348 від 29 березня 2017 року “Деякі питання санітарно-епідеміологічної служби”, — йдеться у повідомленні.

Так, на думку позивача, ліквідація компетентного органу з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення унеможливлює реалізацію положень ЗУ “Про захист населення від інфекційних хвороб”, сприяє їх поширенню та порушує конституційні права громадян на охорону здоров’я і життя, як найвищу соціальну цінність.

Повідомляється, що наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, що постановою КМУ № 348 уряд ліквідував Державну санітарно-епідеміологічну службу у 2017 році.

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