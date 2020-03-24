В ОАСК оспаривают ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления правительства, которым было ликвидировано Государственную санитарно-эпидемиологическую службу. Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Правительства, которым было ликвидировано Государственную санитарно-эпидемиологическую службу. В частности, речь идет о положении п. 2, 3 и 4 постановления КМУ № 348 от 29 марта 2017 года "Некоторые вопросы санитарно-эпидемиологической службы", - говорится в сообщении.
Так, по мнению истца, ликвидация компетентного органа по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения делает невозможным реализацию положений ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней", способствует их распространению и нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья и жизни, как высшую социальную ценность.
Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, что постановлением КМУ № 348 правительство ликвидировало Государственную санитарно-эпидемиологическую службу в 2017 году.