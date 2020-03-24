В ОАСК оспаривают ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90273 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101484 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103608 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102785 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110918 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100118 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104739 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106518 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

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В ОАСК оспаривают ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы

В ОАСК оспаривают ликвидацию Государственной санитарно-эпидемиологической службы

Киев  •  УНН

 • 14541 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления правительства, которым было ликвидировано Государственную санитарно-эпидемиологическую службу. Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Правительства, которым было ликвидировано Государственную санитарно-эпидемиологическую службу. В частности, речь идет о положении п. 2, 3 и 4 постановления КМУ № 348 от 29 марта 2017 года "Некоторые вопросы санитарно-эпидемиологической службы", - говорится в сообщении.

Так, по мнению истца, ликвидация компетентного органа по вопросам санитарного и эпидемического благополучия населения делает невозможным реализацию положений ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней", способствует их распространению и нарушает конституционные права граждан на охрану здоровья и жизни, как высшую социальную ценность.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, что постановлением КМУ № 348 правительство ликвидировало Государственную санитарно-эпидемиологическую службу в 2017 году.

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