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Суд продовжив на два місяці запобіжний захід Шуфричу-молодшому

Суд продовжив на два місяці запобіжний захід Шуфричу-молодшому

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці дію запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки Нестору Шуфричу-молодшому, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.

"24 жовтня суд продовжив дію обов’язків, покладених на підозрюваного, строком на два місяці", - сказали у прес-службі.

У прокуратурі додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 30 серпня 2017 року Шевченківський райсуд Києва відпустив підозрюваного на поруки його батька, народного депутата Н.Шуфрича. 

12 вересня Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції. 

Як повідомляв УНН, 27 серпня у Києві сталась ДТП за участі сина нардепа. 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю Н.Шуфрича-молодшого.

29 серпня Н.Шуфричу-молодшому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України. 

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