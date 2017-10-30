Суд продовжив на два місяці запобіжний захід Шуфричу-молодшому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці дію запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки Нестору Шуфричу-молодшому, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі наслідки. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури Києва.
"24 жовтня суд продовжив дію обов’язків, покладених на підозрюваного, строком на два місяці", - сказали у прес-службі.
У прокуратурі додали, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, 30 серпня 2017 року Шевченківський райсуд Києва відпустив підозрюваного на поруки його батька, народного депутата Н.Шуфрича.
12 вересня Апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.
Як повідомляв УНН, 27 серпня у Києві сталась ДТП за участі сина нардепа.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП за участю Н.Шуфрича-молодшого.
29 серпня Н.Шуфричу-молодшому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України.