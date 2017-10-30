Суд продлил на два месяца меру пресечения Шуфричу-младшему
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца действие меры пресечения в виде взятия на поруки Нестора Шуфрича-младшего, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
"24 октября суд продлил действие обязанностей, возложенных на подозреваемого, сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, 30 августа 2017 года Шевченковский райсуд Киева отпустил подозреваемого на поруки отца, народного депутата Нестора Шуфрича.
12 сентября Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
Как сообщал УНН, 27 августа в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа.
Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием Н.Шуфрича-младшего.
29 августа Н.Шуфричу-младшему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.