Суд продлил на два месяца меру пресечения Шуфричу-младшему

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34112 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100414 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152090 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114734 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115498 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111941 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103888 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106938 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103454 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152510 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Суд продлил на два месяца меру пресечения Шуфричу-младшему

Суд продлил на два месяца меру пресечения Шуфричу-младшему

Киев  •  УНН

 • 17001 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Шевченковский районный суд Киева продлил на два месяца действие меры пресечения в виде взятия на поруки Нестора Шуфрича-младшего, подозреваемого в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"24 октября суд продлил действие обязанностей, возложенных на подозреваемого, сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 30 августа 2017 года Шевченковский райсуд Киева отпустил подозреваемого на поруки отца, народного депутата Нестора Шуфрича.

12 сентября Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Как сообщал УНН, 27 августа в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа.

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием Н.Шуфрича-младшего.

29 августа Н.Шуфричу-младшему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

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