Суд продлил на два месяца меру пресечения Шуфричу-младшему

"24 октября суд продлил действие обязанностей, возложенных на подозреваемого, сроком на два месяца", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, 30 августа 2017 года Шевченковский райсуд Киева отпустил подозреваемого на поруки отца, народного депутата Нестора Шуфрича.

12 сентября Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Как сообщал УНН, 27 августа в Киеве произошло ДТП с участием сына нардепа.

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП с участием Н.Шуфрича-младшего.

29 августа Н.Шуфричу-младшему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.