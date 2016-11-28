Суд призначив відедопит свідка С.Шуляка у справі екс-беркутівців на 2 грудня

За словами судді С.Дячука, відеодопит наступного свідка з Ростовського обласного суду Росії С.Шуляка призначається на 13 годину 2 грудня.

Крім того, суддя нагадав, що 1 грудня об 11:30 відбудеться також засідання, яке було раніше заплановане, на якому надасть свідчення потерпілий.

Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.