Суд призначив відедопит свідка С.Шуляка у справі екс-беркутівців на 2 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Святошинський районний суд Києва призначив допит у режимі відеозв’язку свідка у справі екс-беркутівців колишнього екс-командувача Внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка на 2 грудня. Таке рішення повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає кореспондент УНН.
За словами судді С.Дячука, відеодопит наступного свідка з Ростовського обласного суду Росії С.Шуляка призначається на 13 годину 2 грудня.
Крім того, суддя нагадав, що 1 грудня об 11:30 відбудеться також засідання, яке було раніше заплановане, на якому надасть свідчення потерпілий.
Нагадаємо, 28 листопада суд у справі екс-беркутівців допитав екс-президента України Віктора Януковича.