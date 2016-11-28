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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Суд назначил видеодопрос свидетеля С.Шуляка по делу экс-беркутовцев на 2 декабря

Киев • УНН

 • 8283 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева назначил допрос в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев Станислава Шуляка на 2 декабря. Такое решение сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.

Суд назначил видеодопрос свидетеля С.Шуляка по делу экс-беркутовцев на 2 декабря

По словам судьи С.Дячука, видеодопрос следующего свидетеля из Ростовского областного суда России С.Шуляка назначается на 13:00 2 декабря.

Кроме того, судья напомнил, что 1 декабря в 11:30 состоится также заседание, которое было ранее запланировано, на котором даст показания потерпевший.

Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.

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