Суд назначил видеодопрос свидетеля С.Шуляка по делу экс-беркутовцев на 2 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Святошинский районный суд Киева назначил допрос в режиме видеосвязи свидетеля по делу экс-беркутовцев Станислава Шуляка на 2 декабря. Такое решение сообщил председательствующий судья Сергей Дячук, передает корреспондент УНН.
По словам судьи С.Дячука, видеодопрос следующего свидетеля из Ростовского областного суда России С.Шуляка назначается на 13:00 2 декабря.
Кроме того, судья напомнил, что 1 декабря в 11:30 состоится также заседание, которое было ранее запланировано, на котором даст показания потерпевший.
Напомним, 28 ноября суд по делу экс-беркутовцев допросил экс-президента Украины Виктора Януковича.