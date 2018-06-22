Суд пояснив, чому не допитуватиме екс-нардепа Артеменка у справі Януковича

"Суд пояснює, чому не допитуватиме цього свідка. Суд допитає ще обвинуваченого Януковича Віктора Федоровича, якщо він забажає, Азарова Миколу Яновича, Клюєва Андрія Петровича, Захарченка Віталія Юрьовича, Якименка Олександра Григоровича, Лебедєва Павла Валентиновича, Кобзаря Костянтина Миколайовича та Ярощука Аркадія Миколайвоича. Допит обвинуваченого та свідків, як ви знаєте, запланований на 26-27 червня, а також із 16 по 20 липня, 30 липня у нас заплановані судові дебати. Стороні захисту були надані всі можливості для доведення своєї позиці на правах змагальності сторін. Суд оголошує перерву на 10 годину 26 червня", - сказав Дев’ятко.

Варто зазначити, що захист Януковича обґрунтовував необхідність допиту Артеменка тим, що той надав відповідну заяву, який наголошує, що володіє інформацією про події, які сталися у Києві впродовж лютого 2014 року, їх організаторів та "подальші дії та бездіяльність нової влади, що призвело до розвитку ситуації та анексії Криму".

Нагадаємо, сьогодні у суді був допитаний як свідок колишній охоронець Януковича Сергій Бернацький.