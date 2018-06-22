Суд объяснил, почему не допрашивать экс-нардепа Артеменко по делу Януковича

"Суд объясняет, почему не допрашивать этого свидетеля. Суд допросит еще обвиняемого Януковича Виктора Федоровича, если он пожелает, Азарова Николая Яновича, Клюева Андрея Петровича, Захарченко Виталия Юрьовича, Якименко, Лебедева Павла Валентиновича, Кобзаря Константина Николаевича и Ярощука Аркадия Миколайвоича. допрос обвиняемого и свидетелей, как вы знаете, запланированный на 26-27 июня, а также с 16 по 20 июля, 30 июля у нас запланированы судебные дебаты. Стороне защиты были предоставлены все возможности для доказательства своей займу н первых состязательности сторон. Суд объявляет перерыв на 10:00 26 июня ", - сказал Девятко.

Стоит отметить, что защита Януковича обосновывал необходимость допроса Артеменко тем, что он предоставил соответствующее заявление, который отмечает, что владеет информацией о событиях, которые произошли в Киеве в течение февраля 2014 года, их организаторов и "дальнейшие действия и бездействие новой власти, что привело к развития ситуации и аннексии Крыма ".

Напомним, сегодня в суде был допрошен в качестве свидетеля бывший охранник Януковича Сергей Бернацкий .