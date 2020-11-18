Суд після рішення КСУ закрив ще одну справу Труханова за брехню у декларації

“Суд постановив клопотання захисника задовольнити. Закрити кримінальне провадження про обвинувачення Труханова за ст.366-1 ККУ. Скасувати арешт накладений суддею Солом’янського райсуду Києва від 17.11.2017 на мобільний телефон...”, — сказав суддя.

Зазначимо, досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення одеського міського голови Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік, на суму майже 16,3 млн гривень.

У ВАКС вказали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.