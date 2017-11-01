Суд переніс розгляд справи Януковича щодо розстрілу Майдану на 2 листопада

Адвокати під час засідання заявили про необхідність витребувати з ГПУ пояснення, з яких підстав в ході досудового слідства здійснювалися зміни у групах прокурорів та слідчих.

"Переважна більшість змін слідчих і прокурорів відбувалася через зміни у структурі ГПУ. В постановах, які є в матеріалах справи, є пояснення цього. Крім того, це повноваження керівництва Генпрокуратури. Тому вважаю це клопотання юридично необґрунтованим, нікчемним і таким, що свідчить про спроби захисту затягувати час", – сказав прокурор Яніс Сімонов.

Наразі в судовому засіданні у зв’язку із закінченням робочого дня оголошено перерву до 9:00 2 листопада.

Нагадаємо, 1 листопада Печерський районний суд Києва продовжив розгляд клопотання Генеральної прокуратури України про дозвіл на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича в організації розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.