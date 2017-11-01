Суд перенес рассмотрение дела Януковича по расстрелу Майдана на 2 ноября

Адвокаты во время заседания заявили о необходимости истребовать от ГПУ объяснения, на каких основаниях в ходе досудебного следствия осуществлялись изменения в группах прокуроров и следователей.

"Подавляющее большинство изменений следователей и прокуроров происходило из-за изменений в структуре ГПУ. В постановлениях, которые есть в материалах дела, есть объяснение. Кроме того, это полномочия руководства Генпрокуратуры. Поэтому считаю это ходатайство юридически необоснованным, ничтожным и свидетельствующим о попытках защиты затягивать время", - сказал прокурор Янис Симонов.

В судебном заседании в связи с окончанием рабочего дня объявлен перерыв до 9:00 2 ноября.

Напомним, 1 ноября Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры Украины о разрешении на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.