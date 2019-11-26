Суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід чоловіку нардепа Скороход
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту на запобіжний захід цивільному чоловіку народного депутата Анни Скороход Олексію Алякіну. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“Перенесли на 18 грудня о 14:30”, — сказали в пресслужбі.
В пресслужбі повідомили, що засідання перенесли у зв’язку з тим, що до суду не надійшли матеріали справи.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту цивільному чоловіку народного депутата Анни Скороход Олексію Алякіну.
Також, за інформацією ГПУ, 14 листопада Національна поліція затримала громадянина Російської Федерації, який перебуває в міжнародному розшуку, для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах.
Як повідомлялося раніше, народний депутат від фракції “Слуга народу” Анна Скороход публічно звинуватила владу у переслідуванні чоловіка через голосування всупереч рішенню фракції.
Пізніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що чоловік народної депутатки від фракції “Слуга народу” Анни Скороход на прізвище Алякін погрожував народним депутатам України.