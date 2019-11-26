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Суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения мужу нардепа Скороход

Суд перенес рассмотрение жалобы на меру пресечения мужу нардепа Скороход

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты на меру пресечения гражданскому мужу народного депутата Анны Скороход Алексею Алякину. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Перенесли на 18 декабря в 14:30", - сказали в пресс-служба.

В пресс-службе сообщили, что заседание перенесли в связи с тем, что в суд не поступили материалы дела.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста гражданскому мужу народного депутата Анны Скороход Алексею Алякину.

Также, по информации ГПУ, 14 ноября Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске, для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Как сообщалось ранее, народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Скороход публично обвинила власть в преследовании мужа из-за голосования вопреки решению фракции.

Позже председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что муж народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Скороход по фамилии Алякин угрожал народным депутатам Украины.

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