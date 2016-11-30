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Суд Одеси заарештував двох посадовців Міноборони за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Приморський районний суд Одеси, обрав запобіжний захід, у вигляді утримання під вартою, двом посадовим особам місцевої філії державного підприємства Міністерства оборони України “Військторгсервіс”, яких 25 листопада затримали за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону України.

Суд Одеси заарештував двох посадовців Міноборони за хабарництво

Так, 25 листопада 2016 року правоохоронці затримали правопорушників в одному з одеських ресторанів при отриманні першої частини неправомірної вигоди (по 5000 з 15 підприємців) за продовження договорів оренди контейнерів державного підприємства, розташованих на ринку “7 кілометр ”. Всього планувалося отримати до 20 тис. дол. від 45 підприємців.

Відзначимо також, що під час обшуків за місцем проживання у одного з фігурантів справи, який до призначення на посаду в серпні 2016 року майже 10 років вважався безробітним, правоохоронцями знайдено грошові кошти в сумі 77 тис. дол. та 20 тис. євро, у іншого підозрюваного — 47 тис. дол. Наразі на отримані кошти накладено арешт з метою подальшої конфіскації.

Таким чином, Приморським районним судом м.Одеси, який розглядав справу стосовно вказаних осіб у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В якості альтернативи судом визначена можливість внесення застави в розмірі 4 млн 134 грн кожному.

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